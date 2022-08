Energiecoöperatie Ecopower verdrievoudigt stroomtarief

Ook de energiecoöperatie Ecopower ontsnapt niet langer aan de energiecrisis. De aanbieder van groene stroom verdrievoudigt zijn tarieven vanaf november, in december klimmen ze mogelijk nog veel hoger.

De meer dan 60.000 klanten van Ecopower ontsnapten tot nu toe aan de torenhoge prijzen op de energiemarkten. Terwijl de tarieven bij de meer traditionele aanbieders op de markt sinds begin vorig jaar vaak maal zes zijn gegaan, gaven de prijzen per kilowattuur bij de energiecoöperatie tot deze zomer amper een krimp.

Tot nu toe lukte dat, omdat de coöperatie zelf haar groene stroom opwekt met lokale wind- en waterkrachtcentrales en via zonne-installaties. Zo bleven de klanten van Ecopower uit de greep van de torenhoge gasprijzen op de Europese energiemarkten.

Daar komt nu echter radicaal verandering in. In een verklaring op zijn website meldt Ecopower dat het genoodzaakt is de prijzen vanaf 1 november in een klap te verdrievoudigen. ‘Ook al willen we met ons coöperatieve systeem zo zelfvoorzienend mogelijk zijn, we zijn nog steeds voor een stuk afhankelijk van de markt’, valt te lezen. ‘Op jaarbasis beschikt Ecopower over voldoende groene stroom om de totale levering te dekken, maar op sommige momenten hebben we toch een tekort.’

89 cent per kilowattuur

Op die piekmomenten is Ecopower genoodzaakt om toch stroom in te kopen op spotmarkt. En die is vandaag pakken duurder dan de tarieven die de coöperatie doorrekent aan haar klanten. ‘We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar een prijs van 1.000 euro per megawattuur eind dit jaar is geen absurde veronderstelling. Dat is twintig maal zo veel als anderhalf jaar geleden. Daarom moeten we ons prijssysteem aanpassen’, klinkt het. ‘Zo waken we over de financiële gezondheid van de coöperatie.’

Vanaf dit najaar zal Ecopower daarom stroomprijzen hanteren die voor de helft bestaan uit een vast deel en voor de helft uit het gewogen gemiddelde van de kilowattuurprijzen op de spotmarkt van de voorbije maand.

Voor november verwacht Ecopower dat het tarief daardoor zal uitkomen op 89 eurocent per kilowattuur. Dat is driemaal zoveel als de huidige prijs van 30 eurocent per kilowattuur. Voor december houdt Ecopower rekening met prijzen die zelfs vijf maal zo hoog zullen liggen als het huidige tarief.

Infosessies voor klanten

De energiecoöperatie wijst erop dat haar prijzen de afgelopen maanden amper zijn gestegen. Ze belooft ook dat ze haar tarieven ‘meteen’ weer zal doen dalen zodra de spotmarkt is afgekoeld. Daar is, voor alle duidelijkheid, nog niet meteen sprake van. Ecopower zit daarom duidelijk verveeld met de radicale verhoging. De coöperatie organiseert in september twee infosessies voor ongeruste klanten. ‘Op termijn streven we ernaar om op elk moment over voldoende eigen elektriciteit te beschikken om aan de vraag van onze leden te voldoen’, klinkt het nog.

Sinds april aanvaardt Ecopower geen nieuwe klanten meer, om de enorme toestroom het hoofd te bieden van vooral eigenaars van zonnepanelen die vanwege de voordelige stroomtarieven lid wilden worden van de coöperatie.