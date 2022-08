Ook in België vlakt aantal besmettingen met apenpokken af

Er zijn tot 29 augustus in ons land 706 besmettingen met apenpokken vastgesteld. Dat meldt Sciensano. In Wallonië kwam er afgelopen week geen enkel geval bij.

De laatste weken neemt het aantal nieuwe gevallen nog maar gestaag toe. Bij de vorige update was er sprake van 671 gevallen, nu zijn het er 706.

‘Je ziet een trend die je in de rest van Europa ziet’, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). ‘Er is nog een toename, maar het aantal nieuwe gevallen per week lijkt af te nemen. Dat is een goede zaak. De sensibiliseringscampagnes hebben geleid tot voorzichtiger gedrag, en ook de vaccins zullen een effect hebben.’

Volgens Van Gucht is het nu afwachten of er in de komende weken een daling komt. ‘Het komt er nu op aan het virus helemaal te elimineren. Daar is nog een window of opportunity voor. We mogen niet zelfgenoegzaam worden als de aandacht voor het virus wegebt.’

Scholen een risico?

Vorige week bleek ook een kind van zo’n drie jaar besmet, in de thuisomgeving. Deze week kwamen er geen nieuwe gevallen bij. Maar stijgt het risico niet nu de scholen weer opengaan? ‘Het risico is héél klein. In heel Europa zijn er enkele tientallen besmettingen bij kinderen gekend. In de kinderopvang zie je alvast geen verspreiding’, zegt de viroloog nog.

In Wallonië kwam er geen enkel geval bij. De bijkomende besmettingen zitten gelijk verdeeld over Vlaanderen en Brussel. ‘Het fenomeen zit vooral in de grote steden, met Brussel en Antwerpen voorop. In Wallonië bleef het aantal gevallen (nu 75, red.) veeleer beperkt’, aldus Van Gucht.