Evenepoel verliest meesterknecht: zware valpartij dwingt Alaphilippe tot opgave in Vuelta

Julian Alaphilippe is tijdens de elfde etappe van de Ronde van Spanje zwaar ten val gekomen. De Franse wereldkampioen greep naar zijn schouder en werd vrijwel meteen op een brancard gelegd.

Alaphilippe kwam ook al zwaar ten val in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij een breuk in het schouderblad, meerdere gebroken ribben en een klaplong opliep. Hij miste daardoor de Tour de France, maar de Fransman maakte na twee maanden wel zijn rentree in de Ronde van Wallonië. Daar liep hij echter corona op.

In deze Vuelta was hij vooral luxeknecht voor leider Remco Evenepoel, maar nu liep het dus weer mis. Op 64 kilometer van de finish in Cabo de Gata viel hij en werd hij gedwongen op te geven.

Het WK staat al over minder dan een maand op het programma. Een sleutelbeenbreuk zou de kansen van Alaphilippe om zijn regenboogtrui te verdedigen compleet fnuiken.