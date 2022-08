Magnette over indexsprong: ‘Non. Nee. No. Nope. Nein. Nie’

Zolang de PS in de regering zit, kan er geen sprake zijn van een nieuwe indexsprong. Met die boodschap schiet PS-voorzitter Paul Magnette het ballonnetje van VBO-baas Pieter Timmermans uit de lucht.

‘Non. Nee. No. Nope. Nein. Nie.’ Met die woorden reageert PS-voorzitter Paul Magnette op de eerste voorstellen in de nieuwe strijd over de indexering van de lonen. In De Standaard stelden VBO-voorzitter Pieter Timmermans en Unizo-topman Danny Van Assche woensdagochtend dat bedrijven op hun limieten zitten.

Als ze de loonindexering van 10 procent die zo’n vier op tien werknemers nog tegoed hebben in januari moeten uitbetalen, dreigen er bedrijven op de fles te gaan. Door de hoge energieprijzen hebben ze het al bijzonder moeilijk, en dit zou volgens hen voor sommige bedrijven de druppel kunnen zijn.

‘De beste bescherming van de koopkracht van de werknemers is een job. Een loonstijging van 10 procent in één jaar zullen we cash betalen in jobs’, aldus Timmermans. Die stelt voor om de indexatie uit te stellen en te voorzien in een fiscale correctie voor de laagste lonen.

Geen schijn van kans

De kans dat de bonden daarmee akkoord zullen gaan is minder dan nul. ‘Totaal onbespreekbaar’, reageerde David Vanbellinghen, woordvoerder van de christelijke vakbond ACV al. Dat betekent dat de zaak al snel op het bord van de regering dreigt te komen.

Maar ook daar zal geen meerderheid te vinden zijn. Magnette, nog altijd voorzitter van de grootste regeringspartij, maakt nu al duidelijk dat Timmermans en Van Assche geen schijn van kans maken. ‘Ik weet niet in welke taal ik het hen nog duidelijk moet maken’, schrijft hij op Twitter. ‘Het heeft geen zin om de mensen ongerust te maken. Zolang de socialisten in de regering zitten, zal er geen indexsprong komen! De indexering van de lonen zal 10 procent moeten zijn in 2022.’