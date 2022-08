Bij een bijzonder hevige hagelbui in de Spaanse provincie Gerona is dinsdag een 20 maanden oude peuter om het leven gekomen. Dat meldt El Pais. Het meisje raakte zwaargewond aan het hoofd toen er dinsdagavond in de gemeente La Bisbal d’Empordà, in het noordoosten van Spanje, gedurende enkele minuten hagelbollen van meer dan 10 centimeter diameter uit de lucht vielen.