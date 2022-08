Midden-Aarde zag er nooit zo betoverend uit als in The lord of the rings: The rings of power. De duurste tv-serie ooit geproduceerd, is gemaakt met respect en liefde voor het oeuvre van J.R.R. Tolkien.

Het onvoorstelbare perfectionisme en oog voor detail waarmee The rings of power is gemaakt, blijkt al in de eerste minuten. Jonge meisjes spelen in een veld – het zijn elfen, en één van hen heet Galadriel ...