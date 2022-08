Trumps app door Google geweigerd

Truth Social, de sterk op Twitter lijkende app van Donald Trump, is door Google geweigerd in zijn Play Store. En de app kampt nog met andere problemen.

Ruim zes maanden na de lancering is Truth Social, het Twitter-achtige sociale netwerk van Donald Trump, verre van het succes dat hijzelf en zijn mediabedrijf, Trump Media & Technology Group (TMTG), hadden voorspeld. Een belangrijk probleem is dat er nog altijd geen app is voor Android smartphones.

Volgens de nieuwssite Axios is die Android app nochtans al een tijdje klaar, maar weigert Google hem toe te laten in de Play Store. Google vindt de moderatie op Truth Social niet grondig genoeg, waardoor de app niet beantwoordt aan de minimale eisen van die Play Store. Google zou vinden dat de app onvoldoende optreedt tegen oproepen tot geweld.

Alleen in de VS

In een persbericht reageerde TMTG dat het ‘te goeder trouw’ blijft samenwerken met Google om te maken dat de app in overeenstemming is met de gebruiksregels van Google, ‘zonder onze belofte om een vrijhaven voor vrije meningsuiting te zijn, te compromitteren’.

In tussentijd blijft het publiek van Truth Social beperkt tot eigenaars van iPhones (de iPhone app is er sinds februari) en mensen die de in mei gelanceerde webversie willen gebruiken. Gebruikers buiten de Verenigde Staten worden niet toegelaten.

Truth Social is lang niet de enige app die zich positioneert als ‘free speech’ alternatief voor Twitter. Eén van die apps, Gettr, opgericht door een voormalige medewerker van Trump, is momenteel wel te vinden in de Play Store. Een andere, Parler, is er vorig jaar uit verwijderd.

QAnon

Truth Social heeft ook financiële problemen. Trump hoopte TMTG naar de beurs te brengen via een controversiële techniek, een zogenoemde Spac. Maar die plannen zijn uitgesteld, terwijl er een officieel onderzoek loopt. Intussen zou Truth Social met onbetaalde rekeningen zitten. In de eerste helft van dit jaar had de app geen inkomsten.

Bij de start in februari kon Truth Social de toestroom van geïnteresseerden niet aan: miljoenen mensen belandden op een wachtlijst. Die lijkt intussen te zijn weggewerkt, maar het netwerk kampt nu eerder met het tegenovergestelde probleem: te weinig interesse. In april zou de app zo’n half miljoen gebruikers per dag hebben gehad, recentere cijfers zijn niet voorhanden. De posts van Donald Trump – of ‘truths’, zoals ze op dat platform heten – bereiken intussen wel weer regelmatig de massamedia, en dan vooral nieuwszender Fox News. Maandag lanceerde hij vanuit Truth Social een reeks berichten waarin hij complottheorieën zoals QAnon ondersteunde. Maar de Amerikaanse media naar zijn pijpen laten dansen, zoals hij dat kon vanuit zijn Twitter-account (dat hij in januari 2021 verloor), dat lukt vooralsnog niet.

Miljardair Elon Musk liet eerder dit jaar uitschijnen dat hij Trump zijn Twitter-account terug zou geven zodra hij de overname van dat bedrijf rond had. Maar inmiddels is Musk op zijn overnameplan teruggekomen. Begin 2023 kan de voormalige Amerikaanse president naar alle waarschijnlijkheid wel terugkeren op Facebook, na een schorsing van twee jaar.