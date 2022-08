Een oude reclamespot van Pizza Hut waarin Michail Gorbatsjov de hoofdrol speelt, is na zijn overlijden weer opgedoken op sociale media.

Zeven jaar na het einde van de Sovjet-Unie leende Gorbatsjov in 1998 zijn gezicht aan een campagne voor Pizza Hut die in verschillende landen werd getoond, maar niet in Rusland. In de reclamespot, die zich afspeelt op het Rode Plein in Moskou, stapt Gorbatsjov met zijn kleindochter een restaurant van de pizzaketen binnen. Andere bezoekers beginnen daarop een verhitte discussie over de verdiensten van de voormalige Sovjet-leider.

De spot toont hoe Gorbatsjov enerzijds door de Russen werd verguisd omdat hij volgens velen de teloorgang van een wereldrijk in gang had gezet, en anderzijds in het buitenland op handen werd gedragen om zijn cruciale rol in de wereldgeschiedenis.

Gorbatsjov overleed dinsdag op 91-jarige leeftijd in Moskou.

