Hoe Crocs een onwaarschijnlijke comeback maakten

De kleurrijke Crocs zijn helemaal terug. Na enkele moeilijke jaren staat de producent van de rubberen klompen stevig in zijn schoenen. ‘Sommige mensen houden ervan, anderen haten ze. Daar heeft het bedrijf gebruik van gemaakt.’

Wat u ook vindt van de kleurrijke klompen, de Crocs hebben de laatste jaren een verbazingwekkende opmars gemaakt. Zelfs tijdens de lockdown in maart en april 2020 was er sprake van een verkoopstijging. In het tweede kwartaal van 2022 behaalde Crocs een omzet van 965 miljoen dollar, blijkt uit cijfers van het bedrijf. Dat is een toename met 55 procent tegenover vorig jaar. Volgens het marktonderzoeksbureau NPD Group, dat dertig grote schoenmerken volgt, steeg de omzet in 2021 zelfs met 67 procent tegenover het jaar voordien. Dat was meer dan wat het bedrijf verwachtte.

Nochtans ging het daarvoor een tijdlang steil bergaf met Crocs. De cijfers van 2016 vielen zo hard tegen, dat het Amerikaanse bedrijf noodgedwongen 158 winkels de deuren moesten sluiten.

Het ontwerp van Post Malone voor Crocs Foto: rr

Post Malone, Justin Bieber en Balenciaga

Intussen is de vraag naar Crocs ‘groter dan ooit’, zegt Andrew Rees, de opvolger van Ribatt. Hoe kon het bedrijf dat zo goed als failliet was, zo’n comeback maken? Enerzijds wordt er verwezen naar de coronapandemie. Thuiswerk werd de norm en veel mensen kozen voor de comfortabele schoen.

Anderzijds was het merk al enkele jaren gaan samenwerken met beroemdheden om zijn populariteit weer op te krikken.

Crocs met hakken: daar zit Balenciaga voor iets tussen. Foto: rr

In 2018 ging het een samenwerking aan met rapper Post Malone, die zijn eigen schoen ontwierp. Daarna volgde een ontwerp van zanger Justin Bieber, die binnen enkele minuten was uitverkocht. Crocs heeft zich ook meermaals gemengd met high fasion. Met het luxemerk Balenciaga werkte Crocs twee keer samen: in 2018 ging het om Crocs met hoge zolen, in 2021 om Crocs met hakken. Die eerste collectie was meteen uitverkocht, ondanks een prijskaartje van 850 dollar per paar.

De strategie van het bedrijf omvat dus voornamelijk promotie via beroemdheden en sociale media, waarbij ook influencers video’s posten op Tiktok en Instagram waarin ze laten zien hoe ze de klompen stylen. Crocs deed ook enkele overnames – onder ander van Jibbitz, een fabrikant van accessoires die in de gaten van Crocs-schoenen passen – waarmee het bedrijf een meer modegerichte kant kon opgaan en zelfexpressie via de Crocs wilde aanmoedigen. En er komen ook steeds nieuwe producten bij, zoals sandalen en handtassen.

Dat was meteen ook wat ceo Andres Rees wilde bereiken met het bedrijf: Crocs moesten behalve comfortabel ook modieus zijn. Door deze gedurfde stap vond Crocs zichzelf heruit als hip schoeisel. ‘Sommige mensen houden ervan, anderen haten ze. Maar dat is waar Crocs bekend om staan. Daar heeft het bedrijf gebruik van gemaakt’, zei Erinn Murphy, analist bij investeringsbank Piper Sandler.