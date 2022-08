Voeding dreigt almaar duurder te worden. Koel- en vriesbedrijven dreigen vanaf morgen een maandelijkse energietoeslag aan te rekenen voor de opslagkosten. En dat zal u wellicht voelen in uw boodschappenmandje.

Net geen 10 procent bedraagt de inflatie nu al in ons land. Wat daarbij opvalt, is dat vooral voeding in snel tempo duurder wordt. En dat zal de komende maanden wellicht niet veranderen. Integendeel, ...