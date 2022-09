Podcast | Wachtlijsten in het KSO: waarom is kunstonderwijs zo populair?

KSO of kunstsecundair onderwijs was lange tijd het kneusje van het onderwijs, maar dat lijkt te keren. De stroming is razendpopulair in Vlaanderen en Brussel. Er worden zelfs wachtlijsten opgesteld, en dat is de eerste keer. Waarom hing er zo lang een stigma rond het KSO? En wat maakt het kunstonderwijs plots zo aantrekkelijk?





