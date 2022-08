Politie-interventie in Ibishotel in centrum Brussel afgelopen, verdachte opgepakt

Het Ibishotel in de Joseph Plateaustraat in Brussel werd woensdag een tijdlang geëvacueerd nadat er een melding binnengekomen was over een mogelijk gewapende man. De interventie is intussen afgelopen: er werd een verdachte opgepakt.

De interventie gebeurde nadat de politie rond 10 uur via de telefoon een melding had gekregen dat er zich op de derde verdieping van het hotel ‘een gewapende man’ zou bevinden die van plan was ‘om iedereen dood te schieten’. De hele verdieping werd ontruimd en de speciale eenheden kwamen ter plaatse. Er werd een veiligheidsperimeter ingesteld en de brandweer en hulpdiensten kwamen ter plaatse.

‘Het gaat om een actie in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek’, aldus parketwoordvoerder Martin François. ‘We geven geen enkele commentaar.’

Rond 14.15 uur kwam de melding dat de interventie was afgelopen en dat er een verdachte was opgepakt.

(later meer.)