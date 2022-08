Terras in Brugge is te kleurrijk: ‘Maand de tijd om stoelen beige te schilderen’

Bar La Casita moet van stad Brugge hun terrasstoelen een andere kleur geven. Momenteel hebben de stoeltjes gele, blauwe, groene en rode kleurtjes. Volgens de wetgeving passen deze niet binnen de uniformiteit van stad Brugge. La Casita heeft nu één maand de tijd om de kleur van de stoelen te veranderen naar zwart, beige of ecru.

‘Wij hebben onlangs een brief in de brievenbus gekregen waarin stond dat we de kleuren van onze terrasstoeltjes moeten veranderen’, zegt Nina Corty, eigenares van La Casita. ‘In het reglement staan er ...