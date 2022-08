Man die met bestelwagen inreed op Brussels terras blijft voorlopig in de cel

De man die vrijdag met zijn bestelwagen was ingereden op een terras in Brussel, blijft een maand in de cel. De raadkamer moet vandaag nog uitspraak doen, maar zijn advocaten hebben alvast beslist om in dit stadium van het onderzoek niet om zijn vrijlating te vragen, meldt Het Nieuwsblad.

De ­28-jarige M. G. reed vorige week vrijdag in Brussel in op twee terrassen. Hij werd zaterdag aangehouden voor ­poging tot doodslag. De raadkamer beslist woensdag over zijn verdere aanhouding, maar de advocaten van de man hebben zijn vrijlating alvast niet gevraagd. Ze vinden wel dat er nog veel onduidelijkheid is over de omstandigheden van het incident. Van enige voorbedachtheid is er volgens hen geen sprake.

M. G. is een bekende van het gerecht, maar niet van­wege extremisme. Volgens Het Nieuwsblad was de man sinds kort in dienst als ­chauffeur bij een Brussels ­bedrijf. De onderzoekers zouden ervan uitgaan dat hij zijn ­levensbedreigende manoeuvre maakte nadat hij zich vastgereden had in de smalle Brusselse straten.

De bestuurder remde niet af en stoof meteen na de aanrijding weg. Uiteindelijk raakten zes mensen lichtgewond, maar de tol had veel zwaarder kunnen zijn. Zijn bestelwagen werd nadien gevonden in Sint-Joost-ten-Node, de man zelf werd ’s namiddags gearresteerd in Antwerpen.