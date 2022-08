Dit ligt op tafel van het Overlegcomité

Het Overlegcomité bespreekt deze namiddag vanaf 15 uur maatregelen om de energiecrisis aan te pakken. Dit ligt op tafel.

De vraag blijft wat de regeringen in ons land op korte termijn nog vermogen tegen de galopperende energieprijzen. De federale kern discussieerde gisteren al over vier pistes die op het Overlegcomité zullen besproken worden:

Er wordt gezocht naar een manier om de overwinsten van energiebedrijven af te romen. Hoe is nog onduidelijk. Verschillende energieproducenten maken door de torenhoge energieprijzen op de internationale markten vandaag enorme winsten.

De overheid wil zelf energiezuiniger zijn om het goede voorbeeld te geven. Ze plant ook overleg met de ­bedrijfswereld over energiebesparende ingrepen.

De regering wil het mogelijk ­maken dat mensen de afbetaling van hun woonlening even pauzeren.

Het verlengen van de huidige steunmaatregelen, zoals lagere btw op elektriciteit en gas en het uitgebreid sociaal tarief, tot na 31 december.

Vooral MR en CD&V willen ook dat er ernstig wordt bekeken om Doel 3 en Tihange 2 open te houden komende winter, kwestie van niet nog meer afhankelijk te worden van de import van gas. ­Zowel Groen als Ecolo acht de discussie echter gesloten sinds exploitant Engie heeft bevestigd dat beide reactoren sluiten zoals voorzien – Doel 3 al over enkele weken.

De Vlaamse regering overlegt deze voormiddag. Voor nieuwe Vlaamse maatregelen is het uitkijken naar een Vlaamse ministerraad, eerder dan naar een interfederaal Overlegcomité, zo viel te horen. De N-VA stelde zich gisteren openlijk vragen bij de meerwaarde van het Overlegcomité.

In Europa en België groeit ook de overtuiging dat alleen een prijsblokkering de energiecrisis kan beteugelen. Om de kwestie echt ten gronde aan te pakken, is het nodig om een prijsplafond op Europees niveau te implementeren, stelden premier De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) eerder al. Als Europa niet over de brug komt, kan België het op eigen houtje doen. Maar daarvoor moet het Europees overleg dus afgewacht worden.