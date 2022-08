Rusland legt gasleveringen aan Duitsland via Nord Stream 1 stil wegens ‘onderhoudswerken’

Rusland heeft de leveringen van gas via Nord Stream 1, de pijpleiding naar Duitsland, stilgelegd. Officieel om ‘onderhoudswerken’ te kunnen uitvoeren, maar de onderbreking in de gasaanvoer zet de spanningen nog eens extra op scherp.

Door de ingreep, die volgens de Russen nodig is om onderhoud aan de installaties uit te voeren, stroomt er sinds vandaag geen gas meer door de Nord Stream 1 richting Duitsland. En dat zou minstens tot zaterdag zo blijven, wist het Russische Gazprom al te melden.

De gastoevoer uit Rusland was al flink teruggeschroefd. Zo werd in juni nog maar 40 procent van de capaciteit van Nord Stream 1 benut en in juli zelfs maar 20 procent. Bulgarije, Denemarken, Finland, Nederland en Polen werden zelfs helemaal drooggelegd. ?Als de aanvoer nog verder ingeperkt wordt, zou dat de ongezien hoge prijzen nog verder de hoogte injagen.

Ondanks de slabakkende aanvoer, lijkt Duitsland zijn gasvoorraden sneller te kunnen aanvullen dan eerder gevreesd werd. Begin deze week liet de Duitse minister van Economie en Klimaat Robert Habeck (Die Grünen) nog weten dat de Duitse opslagplaatsen snel vollopen. Het doel om voor oktober 85 procent van de gasopslag te hebben gevuld, wordt naar verwachting in september al bereikt. Ook het streefcijfer voor september werd vorige maand al bereikt. De Europese aardgasprijzen reageerden daar maandagmorgen op met een flinke daling.

Wat de gevolgen van de nieuwe onderbreking zullen zijn, is nog niet helemaal duidelijk. De voorzitter van de Duitse netwerkregulator, Klaus Müller, liet al verstaan dat zijn land beter voorbereid is dankzij de grote reserves, de mogelijkheden om andere bronnen aan te spreken en de besparingen op gasverbruik.

Toch is niet iedereen er gerust in. Zo is het niet zeker dat de leveringen zaterdag zullen hervat worden. Rusland kondigde ook al aan dat de gasleveringen aan het Franse Engie deze week zouden stopgezet worden omdat de Fransen niet aan hun contractuele verplichtingen zouden voldaan hebben.