De deal is rond: Antwerp huurt Nederlands toptalent Calvin Stengs

Antwerp heeft zijn aanvallende versterking beet. De Great Old huurt Calvin Stengs van OGC Nice.

De Fransen kochten de creatieve vleugelaanvaller één jaar geleden weg bij AZ voor vijftien miljoen euro, maar in de Ligue 1 kon Stengs zich niet helemaal doorzetten (32 matchen, één goal, één assist). Via Antwerp wil Stengs, een zevenvoudig Oranje-international, zich in de kijker spelen richting het WK in Qatar.

Dinsdag arriveerde de speler, die in Nederland beschouwd wordt als een toptalent, op Zaventem, waarna Antwerp de transfer in sneltempo afrondde. Een aankoopoptie werd niet voorzien. Met Stengs gaat Antwerp, onder impuls van Overmars en Van Bommel, voor de zoveelste keer de Nederlandse toer op: ook Janssen en Ekkelenkamp lopen al rond op de Bosuil.