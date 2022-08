Wiedauwkaai in Gent afgesloten door nablussen industriebrand in houtbedrijf

In Gent zorgt een industriebrand in een houtbedrijf aan de Wiedauwkaai woensdagmorgen voor hinder. Dat meldt de brandweerzone Centrum. De brand is onder controle maar de Wiedauwkaai is afgesloten en er is nog reuk- en geurhinder.

De brand brak rond 1 uur uit in het bedrijf Woodprotect aan de Wiedauwkaai. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar het ging om een loods waar machines en houten treinbielzen of dwarsliggers opgeslagen waren.

De brand is intussen onder controle maar er moet nog een tijdlang nageblust worden. ‘Een noordoostenwind drijft de rook/geurhinder af in de richting van de Nieuwevaart. De brandweer is ter plaatse en vraagt ramen en deuren te sluiten. Schakel bij hinder ook je ventilatiesysteem uit. De Wiedauwkaai is afgesloten voor doorgaand verkeer’, meldt de brandweerzone Centrum. De Wiedauwkaai (N458) is versperd tussen de Limbastraat en de Driemasterstraat.