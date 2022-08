Afwisselend brede opklaringen en wolkenvelden

Er zijn woensdagochtend nog tijdelijk (onweers)buien mogelijk in de buurt van de Duitse en Luxemburgse grens. Elders is het droog met brede opklaringen en wolkenvelden.

In de namiddag komen er in het binnenland stapelwolken tot ontwikkeling. Ten zuiden van Samber en Maas kunnen hier enkele lokale buien of onweders uit ontstaan, meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 22 of 23 graden aan zee en in de Hoge Venen en 26 of 27 graden in Belgisch-Lotharingen. In het centrum verwachten we temperaturen rond 24 of 25 graden. De wind waait meestal matig uit het noordoosten. Aan zee krimpt hij ‘s namiddags naar noord tot noordoost en wordt hij vrij krachtig, met rukwinden rond 50 km/uur. Op de zuidelijke flank van de Ardennen blijft de wind zwak tot matig uit noordoost tot oost.

Woensdagnacht wordt het droog en licht bewolkt. De minima liggen tussen 9 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordoost tot oost. Aan zee waait hij eerst vrij krachtig uit noord tot noordoost, later matig uit noordoost.

Donderdag blijft het droog met zon, middelhoge wolkenvelden en wat stapelwolken. In de loop van de dag neemt de hoge bewolking toe vanaf het zuidwesten. De maxima schommelen tussen 20 of 21 graden in de Hoge Venen en lokaal 27 graden in Laag- en Midden-België. De oosten- tot noordoostenwind is zwak tot matig in het binnenland en matig aan zee.