Ex-Sovjetleider Michail Gorbatsjov overleden

Michail Gorbatsjov, de Sovjetleider onder wie de Koude Oorlog stopte, is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Russische nieuwsagentschap Interfax op gezag van ziekenhuisbronnen.

Gorbatsjov was de laatste leider van de Sovjet-Unie en trad op 54-jarige leeftijd aan in 1985. Hij stond aan het roer van het communistisch blok toen in 1989 het IJzeren Gordijn viel. Tot dan was Europa verdeeld in een Westers en communistisch deel.

Onder zijn bewind verbeterden de relaties met het Westen. Zo wilde hij met de VS de wapenwedloop aan banden leggen. Gorbatsjov gaf zijn burgers destijds meer economische en persoonlijke vrijheid. Een baanbrekend programma dat bekend stond als ‘glasnost en perestrojka’.

Tegelijk zetten die hervormingen de val van het Sovjetimperium in gang. Zo woekerden de hervormingen het nationalisme aan in Sovjet-staten. In tegenstelling tot zijn voorgangers sloeg Gorbatsjov burgerprotesten niet hardhandig neer. In 1989 viel zo de Berlijnse muur. Twee jaar later viel de Sovjet-Unie volledig uiteen. Voor velen gold die tijd als een erg chaotische periode. Hij werd opgevolgd door Boris Jeltsin.

Gorbatsjov bij de toenmalige Amerikaanse president Ronald Raegan. Reagan riep Gorbatsjov op om de Berlijnse muur te slopen met de iconische woorden ‘Tear down that wall’ Foto: AP

