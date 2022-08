Rusland laat zich beetnemen door nep-Himars in Oekraïne

Houten replica’s van de Himars, het Amerikaanse raketsysteem, incasseren heel wat Russische aanvallen. ‘De Russen beweren dat ze al meer Himars hebben vernietigd dan we eigenlijk geleverd hebben.’

Het Oekraïense leger rolt een succesvol afleidingsmanoeuvre uit. Na enkele weken testen, zijn al zeker tien Russische kruisraketten ingeslagen op nep-Himars. De Amerikaanse wapensystemen zijn belangrijke doelwitten voor de Russen. Met behulp van die raketlanceerders weet het Oekraïense leger het de Russen knap lastig te maken.

Het was de Amerikaanse krant Washington Post die het nieuws over de nieuwe nep-Himars bracht. ‘Wanneer een drone een Himars meent te herkennen, wordt het een VIP-doelwit’, legt een hoge Oekraïense functionaris uit aan de krant. Vervolgens geven de drones de locatie door aan Russische raketsystemen. Waarop zij raketten lanceren richting doel. Alleen: de operatie wordt een maat voor niets, omdat het om een houten replica van een Himars gaat.

Uitpakken

Rusland pakt er graag mee uit als het westerse wapens kan uitschakelen. ‘De Russen beweren dat ze al meer Himars hebben vernietigd dan we eigenlijk geleverd hebben’, zegt een Amerikaanse diplomaat aan Washington Post.

Volgens het Pentagon werden sinds het begin van de oorlog zestien Amerikaanse Himars geleverd aan Oekraïne. Bondgenoten leverden gelijkaardige systemen af. Het is onduidelijk hoeveel westerse raketsystemen nog operationeel zijn.

Dat Rusland zich laat vangen aan dummy’s, is opmerkelijk. In oorlogsvoering is het een gekende techniek. In de Joegoslavische oorlogen en de Tweede Wereldoorlog werden tegenstanders al bedot met nepmateriaal.

Geen gamechanger

Hoewel de houten constructies de Russen opzadelt met verloren moeite, keert de praktijk de oorlog niet. ‘Maar elke raket die een dummy raakt, valt niet op een Oekraïense stad’, reageert een militair analist optimistisch bij Washington Post. Verder boezemen de locaties van de nep-Himars de Russen nog angst in, waardoor ze eigen oorlogsmateriaal uit voorzorg verplaatsen.