Chris Rock wil Oscars niet meer presenteren na klap van Will Smith

Zo’n vijf maanden nadat Chris Rock een klap in het gezicht kreeg van acteur Will Smith, is de komiek teruggekomen op het beruchte incident. Tijdens een van zijn shows zei Rock dat hij een aanbod om ook bij de volgende Oscars-ceremonie te presenteren, heeft afgewezen.

Tijdens een optreden in Phoenix, in Arizona, grapte Chris Rock over het presenteren van de Oscars. De komiek zei dat hij opnieuw gevraagd is om - in de vorm van een gastrol - te presenteren tijdens de ceremonie van de bekendste filmprijzen, maar die kans liever aan zich voorbij laat gaan. ‘Op dat podium staan, zou zijn alsof je terugkeert naar een plaats delict’, klonk het.

Het is intussen bijna een half jaar geleden dat Smith het podium bestormde nadat Rock er een grap had gemaakt over het kapsel van zijn echtgenote Jada Pinkett Smith, die aan alopecia lijdt. Een aandoening waarbij de haren uitvallen. De acteur gaf Rock toen een klap in het gezicht, wat tot de meest uiteenlopende reacties leidde bij het publiek in de zaal en voor de buis.

Smith heeft zich na het voorval publiekelijk verontschuldigd voor zijn actie, maar Rock zou daar nooit op gereageerd hebben. De komiek was tot nog toe ook erg zwijgzaam over de beruchte klap.