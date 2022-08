Paard gestorven op Waregem Koerse, meldt Gaia

Dierenrechtenorganisatie Gaia laat in een persbericht weten dat er een paard zou overleden zijn op Waregem Koerse. Het dier brak volgens Gaia zijn rechterbovenbeen en werd later geëuthanaseerd.

Het vijfjarige Franse paard Hyperion de Kerser heeft de Prijs Baron Casier, de tweede hindernisren op Waregem Koerse, niet overleefd. Dat schrijft Gaia. Het paard brak zijn rechterbovenbeen en werd later geëuthanaseerd. Gaia schrijft dat het onduidelijk is hoe het paard de breuk opliep, maar het incident zou gebeurd zijn tussen de Haaghindernis, de Bretoense Muur en de Levende Haag.

‘Weer een dood paard, dat Waregem Koerse dus niet overleefde’, zegt Michel Vandenbosch van Gaia. ‘Ik ben er ziek van. 175 jaar Waregem Koerse is voor het geëuthanaseerde paard Hyperion, dat een zware breuk opliep, duidelijk geen dag om te vieren geworden. Gaia roept 175 jaar Waregem Koerse dan ook uit tot een pikzwarte dag voor de paarden.’

‘Helaas moet ik vandaag met pijn in het hart vaststellen dat Waregem Koerse lang niet veilig genoeg is voor de renpaarden. Dit kan zo niet verder. Na al onze inspanningen is het duidelijk nog niet voldoende.’