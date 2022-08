Serena Williams stelt afscheid uit na winst op US Open

Serena Williams heeft op de US Open de tweede ronde bereikt en daarmee haar afscheid van de tennisbaan uitgesteld.

De voormalige nummer een van de wereld versloeg de 27-jarige Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-188) in 1 uur en 39 minuten met 6-3 en 6-3 en breide zo nog een vervolg aan haar tennisloopbaan.

Recent maakte Williams in het modemagazine Vogue bekend dat ze afscheid neemt van de tennissport. Ze vertelde er niet bij waar ze dat precies zal doen, maar men gaat er wel van uit dat het US Open haar laatste toernooi is.

Williams heeft 23 Grand Slams op haar palmares en doet nog één keer een gooi naar het record van de Australische Margaret Court, die er 24 won. Het US Open won Williams zes keer: in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. In totaal heeft ze 73 WTA-titels op haar palmares.

In de tweede ronde neemt Williams het op tegen het Eslandse tweede reekshoofd Anett Kontaveit (WTA-2), die eerder nog de Roemeense Jaqueline Adina Cristian (WTA-77) versloeg.

Met haar zus Venus speelt Serena Williams ook nog het dubbelspel in Flushing Meadows. Ze starten hun laatste ‘Sister Act’ tegen de Tsjechen Linda Noskova en Lucie Hradecka.