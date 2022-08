Winkelkar blijft duurder worden

De voedselprijzen vormen een steeds groter deel van onze stijgende levenskosten. Ook de winkelkar van De Standaard werd weer wat duurder.

Bij het recentste supermarktbezoek van De Standaard werd het winkelwaar weer een tikkeltje duurder dan de vorige keer. Toen we op 19 oktober 2021 naar een willekeurige Delhaize gingen, rekenden we 89,51 euro af aan de kassa. Die identieke kar werd telkens duurder. Bij een laatste steekproef op 30 augustus betaalden we 95,43 euro. Een stijging van 6,61 procent.

Die dure winkelkar voelen we steeds meer in onze portefeuille, zo blijkt uit de jongste inflatiecijfers. Het aandeel van voeding in de totale inflatie bedraagt nu 19 procent, terwijl die in januari nog nauwelijks een rol speelde bij de gestegen levenskosten.

Die prijsstijging is bij het merendeel van de producten merkbaar. Bij ons recentste bezoek viel op hoe mayonaise, kippenbouten en preparé duurder werden. Wanneer we kijken over een langere periode betaalden we vooral meer voor Luikse wafels, spaghetti, een courgette, koffie en bruin brood. Bij de gestegen broodprijs past wel enige nuance. Brood van de supermarkt stijgt namelijk later dan dat van bij de bakker.

Algemene winkelkar bestaat niet

Dé algemene winkelkar vullen, is nagenoeg onmogelijk. De kar van De Standaard blijkt met z’n 6,61 procent prijsstijging iets beter gekozen dan de doorsnee winkelkar. Die zou ongeveer 10 procent duurder zijn geworden.

Zo steeg de prijs van frituurvet de afgelopen maanden sterk, dat zat niet in onze kar. Onze kar bevatte ook niet veel zuivelproducten. Ook die behoren tot de sterkere stijgers onder de winkelwaar.

Bij sommige producten gaat het om een kleine prijsstijging in absolute cijfers. Zo betaalden we 1,23 euro meer voor koffie, maar slechts 14 cent meer voor een courgette. Toch steeg de prijs van de courgette in relatieve cijfers sterker.

Herverpakken en aanpassen

Winkelkarren vergelijken in de loop der maanden is geen eenvoudige klus. Soms kregen producten een andere verpakking, waardoor ze net iets meer of minder inhoud bevatten. Dat kan een vertekend beeld geven. Zo komt de wijn nu in een fles van anderhalve liter, dubbel zo veel dan in oktober, en een pot mayonaise werd een tikkeltje hoger.

Soms verdwijnen producten uit de rekken, zoals het geval is met de biologische olijfolie. Die verdween uit onze recentste winkelkar, net zoals een boel zuivelproducten die door wijzigingen in het assortiment nog moeilijk correct te vergelijken waren. Fairtradechocolade maakte dan weer z’n rentree in onze laatste korf.

Al toont onze test wel een heel duidelijke evolutie: alle producten zijn duurder geworden. Daarop zijn slechts enkele uitzonderingen. Rode wijn bleef omgerekend ongeveer even duur. Wie falafel of Provençaalse kruiden inkoopt, hoeft zich ook geen zorgen te maken: die prijzen bleven de laatste tien maand ongewijzigd. Onze eerlijke chocolade en plakjes jonge gouda zijn dan weer de uitzonderingen die goedkoper werden.

Producten volgen eigen pad

Een grafiek die de prijsevolutie per product toont, leert ons dat het ene product al veel sneller een nieuw prijsetiket kreeg dan het andere. Een bak Jupiler en pesto, bijvoorbeeld, werden maanden geleden al een stuk duurder, maar de prijs ervan bleef de laatste maanden wel stabiel.

Andere aankopen behielden lang een lage prijs en kenden slechts laat een prijsevolutie. Dat is het geval bij onder meer Nutella, peren, boter en bloemkool. Nog andere producten gingen in januari en februari even aan hogere prijzen over de toonbank, terwijl ze nu weer aan een lagere prijs in de rekken staan. Voorbeelden daarvan zijn frangipanes, rodekool met appel en spaghetti.

Dan zijn er nog de gestage stijgers, die doorheen de maanden beetje bij beetje een schepje boven op de prijs doen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een pak koffie van Douwe Egberts, gepaneerde vis, preparé van de chef, varkens- en kalfsworst en Luikse wafels.