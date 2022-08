Rusland zet gasleveringen aan Engie op zeer laag pitje

Engie heeft dinsdag gemeld dat Gazprom zijn gasleveringen met onmiddellijke ingang verder terugschroeft. Het Russische gasconcern is overigens al een hele tijd de gaskraan aan het dichtdraaien.

Volgens Engie, het moederbedrijf van het Belgische elektriciteitsbedrijf Electrabel, bedroeg de recentste maandelijkse levering Russisch gas 1,5 terawattuur (TWh). In 2021 nam het Franse energiebedrijf nog 121 TWh aardgas af van Gazprom. Volgens analisten van onderzoeksbureau Morningstar was dat een vijfde van de totale gasaankopen van Engie.

Gazprom vermindert de gasleveringen wegens een geschil over contracten, zegt het Franse energiebedrijf. Engie maakt zich sterk dat de verdere verlaging van de Russische gasaanvoer geen impact zal hebben op de bevoorrading van zijn klanten. Het zegt verschillende maatregelen te hebben genomen ‘om de directe financiële en fysieke gevolgen van een onderbreking van de gasleveringen door Gazprom aanzienlijk te beperken’.

In het zog van een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Algerije maakte Engie maandag bekend dat het in gesprek is met het staatsenergiebedrijf van dit Noord-Afrikaanse land om de gasaanvoer op middellange termijn te verhogen (De Standaard 30 augustus).

Engie is een van de grote Europese gasaankopers. Het is goed voor circa 10 procent van de totale gasvoorziening van Europa. Een zeer groot deel is bestemd voor de Franse gasbevoorrading. Engie is bij onze zuiderburen met grote voorsprong de grootste gasleverancier.