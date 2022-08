Remco Evenepoel zoeft naar tijdritzege en begint met nog ruimere voorsprong aan tweede Vuelta-gedeelte

Remco Evenepoel heeft een serieuze stap richting Vuelta-eindzege gezet. De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl vloog over de Spaanse wegen tussen Elche en Alicante, op weg naar de dagzege. Evenepoel deelde opnieuw een serieuze tik uit aan de concurrentie en zit nog wat steviger in de rode leiderstrui.

Remco Evenepoel heeft zijn felbegeerde tijdritwinst in Alicante beet. De ‘aërokogel’ zoefde in de rode leiderstrui met een gemiddelde van 55,658 km per uur van Elche naar Alicante en zette de tegenstand in het algemeen klassement nog verder achteruit. Simpelweg machtig.

De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl begint aan het tweede gedeelte van deze Vuelta met een voorsprong van 2’41” op Primoz Roglic. Het ziet er almaar mooier uit voor de nog altijd maar 22-jarige Evenepoel die de voorbije vijf etappes drie tikken uitdeelde.

Rode trui: Remco Evenepoel

Groene trui: Mads Pedersen (Den)

Blauwe trui: Jay Vine (Aus)

Witte trui: Remco Evenepoel

Hoe kwam de zege tot stand?

Heel simpel. Evenepoel was de snelste bij het eerste tussenpunt na 10,1 km in El Altet, bij de tweede tijdsopname na 21 km in Urbanova en natuurlijk bij de finish in Alicante. Hij zette olympisch kampioen Primoz Roglic op 48 seconden. Voor de Vlaams-Brabander en Belgisch kampioen in deze discipline was het al de twaalfde zege van het seizoen. Al was zijn 25ste tijdrit ooit in zijn profcarrière wel de belangrijkste.

De tijdritmachine vertrok als een bom. Na 10 km reed hij 21 seconden sneller dan olympisch kampioen Primoz Roglic. Dat betekende dat hij in dat gedeelte al 2 seconden per kilometer sneller reed dan de Sloveen. Hij haalde daar een gemiddelde 56,222 km(!) per uur. Enric Mas reed naar zijn gevoel een knap eerste gedeelte en moest daar maar 24 seconden toegeven op Evenepoel. Bij het tweede tussenpunt was hij 37 seconden sneller dan Roglic terwijl Mas er de vijfde tussentijd neerzette. Het gemiddelde van Evenepoel na 21 km was 56,761 km. Dat zakte wel nog af, maar naar het einde toe had hij net niet de twee minuten voor hem gestarte Enric Mas.

Wat deden de favorieten?

Zoals verwacht sprong Roglic in de stand over Enric Mas. De Sloveen reed een regelmatige tijdrit en deed een dozijn seconden beter dan Rémi Cavagna. Hij zette vooral een sterk derde gedeelte neer. Toch was het niet voldoende om te concurreren met Remco Evenepoel

Mas, niet bepaald een gevleugeld tijdrijder, zette een zeer knappe tijdrit neer, maar dat was niet voldoende om de tweede plaats te behouden. Vooral in het laatste gedeelte zakte de Mallorcaan wat door het ijs. In de stand staat hij op 3’03”.

De richttijd van deze lange chrono werd gezet door Rémi Cavagna. De Fransman haalde de Australiër Michael Hepburn (Team BikeExchange-Jayco) uit de hot seat, waarin Alex Kirsch (Trek-Segafredo) ook heel even zat. De Fransman van Quick-Step Alpha Vinyl zwiepte het gemiddelde van 52,677 km per uur op naar 54,031 km per uur en was bij de finish in Alicante maar liefst 53 seconden sneller. Hoewel Patrick Lefevere zei dat Remco Evenepoel uitgezonderd niemand voluit mocht gaan, had de Fransman wel redenen om ‘zot’ te doen want hij wil naar het WK tijdrijden in Wollongong en hoopte dat coach Thomas Voeckler het had gezien. Na de ‘TGV van Clermont-Ferrand’ was het wachten op de werken van Rohan Dennis. De tweevoudige wereldkampioen tijdrijden (2018 en 2019) bleef op het eerste tussenpunt (10,1 km) wel in de buurt van Cavagna maar bij het tweede tussenpunt (km 21) was de achterstand al tot 39 seconden opgelopen. Het laatste deel liet hij het helemaal lopen en was slechts derde in het tussenklassement. Rohan Dennis gaf toe dat hij niet in zijn dagje was. Nee, deze Rohan Dennis is dit jaar bij Jumbo-Visma nooit op zijn maximale rendement gekomen.

Mads Pedersen reed maar dik twee minuten trager dan Cavagna, wat betekent dat de Deen nog altijd in een zeer puike vorm verkeert. De ex-wereldkampioen op de weg ging ook danig hard in de hoop bij de eerste vijftien te eindigen en zo enkele punten te sprokkelen voor het puntenklassement. Pedersen wist niet dat ondertussen duidelijk was geworden dat zijn tegenstander voor het groen, Sam Bennett, met covid-19 uit de Vuelta was verdwenen.

Wat deden de Belgen?

Floris De Tier begon niet meer aan de tijdrit. De West-Vlaming van Alpecin-Deceuninck heeft te veel last van zadelpijn. De ploegdokter dacht dat hij al eerder uit de ronde zou gestapt zijn. De Tier werd uit de Ronde van Denemarken gehaald om in extremis naar Nederland te reizen voor La Gran Salida. De reden was simpel: zijn Nederlandse ploegmaat Oscar Riesebeek testte positief en moest daardoor verzaken aan de Vuelta.