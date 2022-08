Na een dag van gevechten in hartje Bagdad, met dertig doden, heeft de Iraakse politicus Moqtada al-Sadr zijn aanhangers opgeroepen om naar huis te gaan. Irak overleeft alweer ternauwernood een diepe politieke crisis, in de schaduw van Iran.

De nieuwste ronde van geweld in Irak begon maandag nadat de geestelijke en politicus Moqtada al-Sadr (48) had aangekondigd te stoppen met politiek. De aanleiding daarvoor was een soort ‘religieuze coup ...