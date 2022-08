Bijna helft van Agfa-Gevaert verkocht aan Duitse vermogensbeheerder

Nadat de fotorolletjes al enige tijd terug de deur zijn uitgegaan, verkoopt Agfa-Gevaert nu ook een andere historische en nog grotere peiler van het bedrijf: het maken van drukplaten. 1.700 werknemers krijgen een nieuwe werkgever.

Een verrassing was het niet: Agfa-Gevaert had al aangekondigd dat het naar een overnemer zocht voor zijn divisie die drukplaten en aanverwante toepassingen maakt voor drukkerijen. Alhoewel die divisie met 748 miljoen euro of 40 procent van de omzet de grootste is van Agfa-Gevaert, viel de winstgevendheid al jaren sterk tegen. Dat komt omdat er steeds minder vraag is naar drukplaten. Door de digitalisering worden minder kranten of gratis weekbladen gedrukt.

Niet alleen de daling van het aantal kranten speelt in het nadeel van de afdeling. Ook digitaal betalen maakt dat er minder bankbiljetten van de geldpersen rollen, en minder drukplaten nodig zijn om die bankbiljetten te drukken.

Behalve het fotopapier, zijn de drukplaten een van de historische peilers van het ooit imposante bedrijf dat uit het Belgische Gevaert en het Duitse Agfa ontstond. Agfa-Gevaert heeft 20 procent van de wereldmarkt voor drukplaten in handen.

De overnemer is de Duitse vermogensbeheerder Aurelius, die de 1.700 werknemers van de drukplatendivisie op zijn loonlijst zet. Aurelius betaalt 92 miljoen euro. Het grootste deel van dat geld gaat naar de overname van de pensioenlasten, die op 50 à 60 miljoen euro geraamd worden. In een persbericht zegt Aurelius dat het in tegenstelling tot Agfa-Gevaert wel nog gelooft in de markt voor drukplaten. ‘We zullen het bedrijf nog meer richten op groeimarkten, zoals het drukken van verpakkingsmateriaal en prepresssoftware. Het bedrijf zal met onze hulp de leiding nemen in de consolidatiegolf in de sector’, zegt Aurelius-topman Dirk Markus.

Blijft over bij Agfa-Gevaert: de medische tak met toepassingen voor digitale geneeskunde, het digitale drukken, radiologie en Zifron (membranen voor waterstoftechnologie). Alles samen goed voor ruim 1 miljard euro omzet per jaar.

Kris Kippers, analist bij beurshuis Degroof Petercam, juicht de verkoop toe. ‘Agfa-Gevaert is nu af van haar moeilijkste afdeling, die actief is een structureel dalende markt en al jaren lijdt onder te hoge structurele kosten. Agfa is nu een groep die zich volledig kan toeleggen op groeimarkten.’ Het aandeel schoot dankzij de verkoop 7,9 procent hoger.