In de Iraakse hoofdstad Bagdad ontstond maandag chaos en weerklonk het geluid van raketten en automatische wapens. Aanhangers van de sjiitische leider Moqtada al-Sadr braken in woede uit nadat al-Sadr had aangekondigd dat hij uit de politiek stapt. Ze bestormden ook het regeringspaleis, én het bijhorende zwembad. Inmiddels lijken de geweldplegers zich terug te trekken.