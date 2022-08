48 piloten slepen Ryanair voor rechter

De Belgische Ryanair-piloten willen via de arbeidsrechtbank bekomen dat Ryanair hun loon weer op het niveau van voor corona brengt.

Nadat ze dit jaar al twee keer het werk hebben neergelegd, in juni en juli, stappen 48 in België gevestigde Ryanair-piloten naar de arbeidsrechtbanken in Brussel en Charleroi om een eerdere loonsverlaging ongedaan te maken én een oude indexering van de lonen af te dwingen.

Bij het uitbreken van de coronapandemie, in 2020, waren de piloten akkoord gegaan om 20 procent van hun loon in te leveren, op voorwaarde dat het na de crisis weer op het oude niveau zou worden gebracht. Maar dat is vandaag nog altijd niet gebeurd, zeggen de piloten, ondanks het feit dat de Ierse lagekostenmaatschappij weer meer vluchten dan voor corona uitvoert (15 procent meer, volgens de laatste cijfers van Eurocontrol) én het salaris van topman Michael O’Leary wel weer op het niveau van voor corona is.

Volgens ACV Puls, die de piloten bijstaat, heeft Ryanair de loonsverlaging verkregen door te dreigen met collectief ontslag – ‘chantage’, aldus de christelijke vakbond – en vroeg de luchtvaartmaatschappij hen op die manier te helpen om het bedrijf te redden tijdens de grootste crisis in de luchtvaart sinds de Tweede Wereldoorlog. ‘Maar in werkelijkheid werden de loonsverlagingen niet gebruikt om de werkgelegenheid in stand te houden’, zegt vakbondsafgevaardigde Hans Elsen.

Geen toeslag

De 48 piloten en de vakbond willen dat Ryanair de lonen optrekt naar het niveau van voor corona en ze ook indexeert. Bovendien zou de Ierse luchtvaartmaatschappij, die in België tijdens de pandemie gebruikmaakte van het versoepelde systeem voor tijdelijke werkloosheid, verzaakt hebben om de sectortoeslag te betalen. Sommige piloten zouden zo duizenden euro’s hebben misgelopen.

De Belgische Ryanair-piloten probeerden hun eisen al twee keer af te dwingen door te staken, maar sinds de laatste acties, vorige maand, hebben de directie en de piloten niet meer onderhandeld, klinkt het bij ACV Puls.