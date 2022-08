Podcast | Ongeziene energieprijzen: niets doen is geen optie meer

Het overlegcomité, liefst 19 ministers sterk, komt vandaag samen om te kijken hoe onze energie weer betaalbaar kan worden. Kleine ingrepen in de marge zijn achterhaald. Er zijn zware ingrepen nodig, allicht in Europees verband. Niets doen is geen optie meer voor de overheid.





Met Stijn Decock van onze economieredactie overlopen we de verschillende ideeën. Alle hebben hun voor- en nadelen. Geen enkel idee is zaligmakend. Maar in deze energieoorlog mag de overheid inderdaad de vrije markt een halt toe roepen.

