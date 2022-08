Prijsstijgingen nemen opnieuw in kracht toe

De Belgische inflatie is in augustus opnieuw gestegen. Voeding is nu bijna 10 procent duurder dan een jaar geleden.

Het scheelde maar een haar of we hadden de inflatie voor augustus met twee cijfers voor de komma moeten schrijven. Het cijfer kwam uit op 9,94 procent, nog iets hoger dan de maand voordien toen op 9,62 procent werd afgeklokt. Het was het hoogste cijfer sinds 1976. De heel lichte daling die in juli werd vastgesteld, heeft zich dus niet doorgezet. Als vanouds blijft de energie de grote aanjager, maar voeding rukt steeds sneller op als belangrijke factor in de toenemende levensduurte. De voedingsinflatie bedraagt nu 9,71 procent. Vis en brood zijn 13 procent duurder dan een jaar geleden, zuivel 12 procent en vlees 10 procent. Vliegtuigtickets, die sterk beïnvloed worden door de brandstofprijzen, werden 41 procent duurder.

Het aandeel van voeding in de totale inflatie stijgt gestaag, terwijl het aandeel van energie afneemt. In januari speelde voeding nog nauwelijks een rol in de prijsstijgingen, en was twee derde van de inflatie te wijten aan de energieprijzen. In augustus telde voeding mee voor 19 procent, terwijl de bijdrage van energie tot onder de helft is gezakt.

Er zijn ook nog altijd producten die in prijs dalen, met televisietoestellen op kop. Die zijn nu 12 procent goedkoper dan een jaar geleden. Ook kleding is nog goedkoper dan vorige zomer, maar is wel begonnen aan een inhaalbeweging. In de maand augustus behoorde kleding tot de categorieën die het snelst in prijs stegen. Dat heeft te maken met het vertragingseffect: kledingwinkels kopen hun collecties lang op voorhand aan. De hogere prijzen bereiken dus pas na ettelijke maanden de eindconsument.

Volgens de geharmoniseerde Europese definitie komt de Belgische inflatie waarschijnlijk uit op 10,5 procent. In Spanje, dat zijn inflatiecijfer voor augustus ook al heeft gepubliceerd, bedroeg het geharmoniseerde cijfer 10,3 procent. Dat was iets lager dan een maand tevoren. De daling is mee veroorzaakt door het prijsplafond dat de Spaanse regering heeft ingesteld voor gasgestookte elektriciteit.