Legoland komt naar Charleroi (als de kosten niet te hoog oplopen)

Tegen 2027 zou een Legoland-park de deuren moeten openen op de voormalige site van Caterpillar in Gosselies. Daarover is een niet-bindende intentieverklaring ondertekend.

De intentieverklaring, ondertekend door de Britse entertainmentgroep Merlin Entertainments (de eigenaar van Legoland), Wallonië en de federale staat, gaat gepaard met een geschatte investering van 370 à 400 miljoen euro. Daarnaast worden meer dan 1.000 nieuwe jobs gecreëerd.

Wel is een uitstapmogelijkheid voorzien als het kostenplaatje te hoog zou oplopen. De cijfers van de investeringskosten zijn nog in beweging door de hoge inflatie. Daarom is voorlopig een niet-bindend akkoord gesloten. Een finale beslissing wordt tegen eind dit jaar verwacht.

Het park in Gosselies zou 1,5 tot 2 miljoen mensen per jaar kunnen aantrekken. Er wordt vooral op bezoekers uit de Benelux en het noorden van Frankrijk gemikt.

Vierde in Europa

Het pretpark zou het vierde Legoland-park in Europa worden. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben al een themapark rond Lego.

In 2021 was al duidelijk dat Gosselies, een deelgemeente van Charleroi, in poleposition voor Legoland lag. De Amerikaanse bouwer van graafmachines Caterpillar sloot zijn fabriek in Gosselies in 2017. De Waalse regering kocht het terrein voor 1 euro.