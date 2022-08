Hoe veranderde uw energiefactuur?

De gasprijs staat op ongeziene hoogte, de prijs voor elektriciteit piekt. Welke impact had dat op uw energiefactuur? Op welke manier werden de voorschotten opgetrokken? Veranderde u van een vast naar een variabel contract? Stuur een foto van uw (al dan niet geanonimiseerde) factuur naar economie@standaard.be zodat we de concrete gevolgen van de crisis in kaart kunnen brengen. Laat ons zeker ook weten als we u kunnen bellen.