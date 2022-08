Hoogste aantal verkeersdoden in Vlaanderen sinds 2016, aantal ongevallen met e-step verdubbeld

Volgens de Verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal doden ter plaatse op onze wegen in de eerste zes maanden van dit jaar met meer dan 40 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 231 personen kwamen om het leven.

In de eerste zes maanden van dit jaar steeg het aantal verkeersdoden in Vlaanderen van 99 naar 113. Dat is het hoogste aantal sinds 2016. In Wallonië was de stijging nog groter dan in Vlaanderen (111 doden in plaats van 63). In Brussel is het aantal doden van 4 naar 7 gestegen.

Met 231 verkeersdoden in de eerste zes maanden van dit jaar komen we ongeveer uit op hetzelfde peil als voor de coronapandemie in 2019, schrijft Vias in een persbericht. Meer zelfs, er is de laatste vijf jaar geen structurele daling meer van het aantal verkeersdoden in ons land.

In Limburg en Vlaams-Brabant was de balans positiever dan vorig jaar. De provincie Antwerpen kende een status quo. In Oost-Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden van 18 naar 24. In West-Vlaanderen was de balans zeer negatief. Daar steeg het aantal doden van 13 naar 31. 12 doden daarvan vielen in ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken was.

Stijging van aantal fietsdoden

Op nationaal niveau zien we de meest verontrustende tendens bij de voetgangers. Daar stijgt het aantal doden van 13 naar 35 doden. Die stijging kan niet uitsluitend verklaard worden door het verschrikkelijke ongeval in Strépy waarbij 6 voetgangers om het leven kwamen, benadrukt het verkeersinstituut in het persbericht.

Het aantal verkeersdoden steeg ook fors bij de fietsers (van 17 naar 32 doden) en de automobilisten (van 82 naar 102 doden).

Stijging ongevallen met e-step

Op nationaal niveau stijgt het aantal letselongevallen voor alle types weggebruikers, behalve voor de vrachtwagenongevallen. Dat aantal blijft stabiel. Het aantal letselongevallen met een e-step is meer dan verdubbeld (van 339 naar 846).

In Vlaanderen is het aantal ongevallen met een e-step ook verdubbeld (van 181 naar 388). Het aantal ongevallen met fietsers is er gestegen met meer dan 20 procent. Er gebeurden 4.581 letselongevallen, het hoogste aantal dat we de laatste tien jaar noteerden. Vooral bij de elektrische fietsen in Vlaanderen was de stijging enorm. Er gebeurden 1.433 letselongevallen ten opzichte van 977 vorig jaar. Dat is een stijging met 47 procent.