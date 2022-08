Dinsdag eerst droog en zonnig, later meer wolken

Dinsdag begint de dag overal droog met zon en wolkenvelden. In de namiddag verwachten we geleidelijk toch meer bewolking vanaf de Franse grens.

In de Ardennen ontwikkelen er zich stapelwolken die hier en daar kunnen uitgroeien tot een bui, eventueel met onweer, zo meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 22 graden vlak aan zee, 26 à 27 graden in het centrum en 29 graden in het uiterste zuiden van het land. De wind wordt overwegend matig uit het noordoosten. Aan zee wordt hij in de namiddag vrij krachtig tot tijdelijk krachtig uit noordnoordoost. In de Ardennen is de wind eerder zwak tot matig uit oostelijke of veranderlijke richtingen.

Dinsdagavond en volgende nacht wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten kans op een beetje regen of enkele buien, eventueel met onweer. In het noordwestelijke deel van het land blijft het droog. De minima liggen tussen 12 en 17 graden. De wind waait overwegend matig uit noordnoordoost. Aan zee is de wind nog geruime tijd vrij krachtig en in de Ardennen is hij dan weer overwegend zwak en veranderlijk.

Woensdagochtend zijn nog enkele buien mogelijk in het zuidoosten van het land. In het westen en het centrum zijn er meteen brede opklaringen. ‘s Namiddags bollen er overal stapelwolken op, die afwisselen met soms brede opklaringen. Op het reliëf van de Ardennen kunnen dan opnieuw buien tot ontwikkeling komen met eventueel onweer. Aan zee verwachten we stralend weer. De maxima liggen rond 20 graden in de hoge Ardennen, rond 22 graden aan de kust en rond 25 graden in het centrum. De wind waait matig, en aan zee vrij krachtig, uit het noordoosten.