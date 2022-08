Pakistaanse minister: ‘Derde van het land staat onder water’

Tientallen miljoenen Pakistanen hebben te kampen met de ergste moessonregens in drie decennia, die aan ten minste 1.136 mensen het leven hebben gekost. Volgens de klimaatminister staat een derde van het land onder water.

‘Een crisis van onvoorstelbare proporties’, zo noemt minister van Klimaatverandering Sherry Rehman de overstromingen in haar land. Naast de vele slachtoffers, is er ook enorme materiële schade: huizen zijn weggespoeld en essentiële landbouwgronden zijn verwoest. Door de extreme regenval sloegen intussen al honderdduizenden Pakistanen op de vlucht.

En beterschap zit er niet meteen aan te komen. Volgens VN-woordvoerder Stephane Dujarric zal de regen in het land verder aanhouden en zal de situatie nog verslechteren.

Noodhulp

De VN heeft daarom samen met de Pakistaanse regering een oproep gelanceerd. Ze vragen 160 miljoen euro aan noodhulp. Tot nu toe werd er ongeveer 7 miljoen euro overgeheveld van andere VN-programma’s om de ‘meest dringende noden te financieren’. Het gaat dan om voedsel, water, medicatie en onderdak. Nog eens 3 miljoen dollar is beschikbaar gesteld door het VN-noodhulpfonds.

Drie jaar geleden moest het land nog van het faillissement worden gered door het Internationaal Monetair Fonds.

Mensen op de vlucht krijgen voedselpakketten Foto: AFP

Het is niet de eerste maal dat ­Pakistan hard wordt getroffen door nietsontziende regenval. In 2010 vielen tijdens het moessonseizoen meer dan 2.000 doden, een vijfde van het land liep toen onder water. Maar dit jaar is de regenval erg extreem, met de hoogste cijfers in zeker drie decennia. Er viel dit jaar al zeker driemaal zoveel neerslag als gemiddeld, maakte de VN ­vorige vrijdag bekend.