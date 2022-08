Bitcoin zakt opnieuw onder de 20.000 dollar

De prijs van de bitcoin is maandag in de voormiddag even onder de kritische grens van 20.000 dollar gezakt. De koers van de cryptomunt flirtte de hele dag met de symbolische grens van 20.000 dollar, een niveau waar het in juni even onder dook. Van half juli tot half augustus situeerde de koers zich vaak rond de 24.000 dollar en hoger.

De jongste dagen staat de munt weer onder meer druk. Het was maandag de vijfde dag op rij dat de cryptomunt lager ging, en voor het eerst sinds half juli dat het de 20.000 dollar niet meer haalde. Verschillende experts zagen en zien 20.000 dollar als een belangrijk steunniveau voor de bitcoin. Handelaren zien in het dieptepunt van 17.600 dollar dat in juni werd behaald, een nieuw steunniveau.

De zwakte van de munt heeft te maken met de naweeën van de toespraak van de centraal bankiers en meer bepaald de Federal Reserve die de hoop de kop indrukte dat de Fed de voet snel van de rem zal houden. Ook in Europa is de verwachting dat de ECB op 8 september harder zal ingrijpen toegenomen. De kans op een verhoging van de rente met 50 basispunten wordt nu op 50 procent geschat. Op de obligatiemarkten duwt dit de rente hoger. In België eindigde de tienjaarsrente op 2,145 procent, nadrukkelijker boven de twee procent. De Bel20 verloor 0,59 procent. Voor beleggers lijkt het ergste nog niet voorbij.