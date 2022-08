Al zeker twaalf doden bij bestorming Iraaks regeringspaleis

In Irak bestormden honderden aanhangers van de populistische geestelijke Moqtada al-Sadr het regeringspaleis. In clashes met de ordediensten vielen daarbij al zeker twaalf doden en 270 gewonden, meldt het Franse persagentschap AFP op basis van medische bronnen.

Aanleiding voor het protest is de aankondiging van de geestelijke Moqtada al-Sadr dat hij vertrekt uit de politiek. Hoewel experts zijn ­uitspraak met een korrel zout ­nemen – hij heeft al vaker bekendgemaakt te stoppen – nemen zijn volgelingen het nieuws uiterst ­serieus.

Honderden Sadr-aan­hangers wisten het zwaarbeveiligde terrein van het regeringspaleis in hoofdstad Bagdad te bereiken door met touwen over de betonnen muren te klimmen. ­Vervolgens verschansten ze zich in de marmeren zalen van het paleis, een belangrijke ontmoetingsplaats voor Iraakse regerings­leiders en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Het leger heeft de demonstranten opgeroepen zich onmiddellijk terug te trekken uit de zwaar­beveiligde regeringszone om verder ‘bloedvergieten te voorkomen’. Omdat het leger verdere escalatie wil vermijden, heeft het een onmiddelijk straatverbod ingesteld in de hoofdstad. Er geldt een avondklok voor het hele land.

Regeringsvorming belemmeren

In juli wisten aanhangers van al-Sadr ook al het parlementsgebouw binnen te dringen. Hun doel: de ­rivalen van de geestelijke ervan weerhouden een regering te ­vormen. Sindsdien houden ze al ruim een maand een sit-in buiten het gebouw.

Irak wordt geteisterd door de ergste politieke crisis in jaren. Tien maanden na de parlements­verkiezingen is er nog altijd geen nieuwe regering. De partij van al-Sadr kwam afgelopen herfst als grote winnaar uit de bus, maar behaalde onvoldoende zetels voor een meerderheids­regering. Sindsdien weigert al-Sadr te onderhandelen met door Iran gesteunde ­sjiitische rivalen om tot een nieuw landbestuur te komen. Vorige maand trok hij uit onvrede al zijn partijleden terug uit het parlement.