De Croo voert charmeoffensief voor goedkoop Noors gas - tevergeefs

Premier Alexander De Croo (Open VLD) dreigt van een kale reis naar Noorwegen terug te komen. De Noorse premier Jonas Støre reageert koel op zijn pleidooi voor goedkope gasleveringen.

‘Ook wij willen een stabiele energiemarkt, want de Europese energiecrisis heeft ook gevolgen in Zuid-Noorwegen, waar de prijzen ook de pan uit rijzen. Maar we gaan toch geen maatregelen nemen die de gasbevoorrading in gevaar kunnen brengen. We hebben meer details nodig over wat de gevolgen zijn.’

Nee, de Noorse premier staat niet te springen om onze gasrekeningen te helpen drukken. Premier De Croo herhaalde maandag zijn pleidooi voor goedkope gasleveringen in het Noorse Stavenger. Samen met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) pleit hij daar al sinds het voorjaar voor, met wisselend succes. Maar Noors begrip is allicht wat te veel gevraagd. Støre zegt na afloop van het onderonsje zelfs dat De Croo het woord ‘prijsplafond’ niet in de mond nam.

• ‘Zotte energieprijzen’ blokkeren wordt politieke prioriteit

De Noorse regering houdt vol dat de prijzen een zaak voor de energiebedrijven zijn. Wel wil hij zich engageren voor meer gasleveringen. Sinds het begin van de energiecrisis levert het land al 8 tot 10 procent meer.

Goedkoop Noors gas zou welgekomen zijn voor ons land. Zo’n 40 procent van ons gas komt uit het land. Noorwegen ligt al langer onder vuur omdat het woekerwinsten opstrijkt door de oorlog in Oekraïne.

De Croo blijft optimistisch

De Croo geeft nog niet op. ‘De Noren kunnen Europa nu helpen om helemaal van het Russisch gas af te komen. In een partnerschap is het logisch dat je een partner helpt in een moeilijke situatie.’ Hij wijst er ook op dat Noorwegen lid is van de Navo. ‘Ze hebben er geen baat bij dat Europa op de rand van de afgrond staat’, aldus de eerste minister.

‘Alleen al een signaal dat je nadenkt over een prijsplafond, is blijkbaar al genoeg om de prijzen te doen dalen’, stelt De Croo vast.

Noorwegen blijft wel een belangrijke energiepartner, niet alleen voor gas, maar ook voor waterstof of de opslag van CO2. De Croo, die in Stavanger ook nog onverwacht Tesla-baas Elon Musk ontmoette, denkt dat we veel sneller van Russisch gas zullen afraken dan aanvankelijk gedacht. Europa is nu nog maar voor twintig procent afhankelijk van de Russen, vergeleken met 40 procent bij het begin van de crisis. ‘We staan voor vijf moeilijke jaren, maar als we het goed aanpakken, staan we straks twintig jaar verder met de energietransitie.’