Jelle Cleymans en Jonas Van Geel spelen ook hoofdrol in nieuwe Studio 100-musical Red Star Line

Studio 100 stelde maandagmiddag zijn nieuwe spektakelmusical voor in het Pop Up Theater in Puurs. Red Star Line moet de opvolger worden van 40-45, de meest bezochte Vlaamse musical ooit. Jelle Cleymans en Jonas Van Geel zijn opnieuw van de partij, net als de rijdende tribunes die moeten zorgen voor een immersieve ervaring.

Na de publiekssuccessen14-18, 40-45 en Daenskomt Studio 100 nu met een ander oer-Vlaams verhaal, namelijk dat van de massale migratie uit het begin van de 20ste eeuw vanuit Vlaanderen naar de Verenigde Staten. Het verhaal van Red Star Line gaat over Jan en Marie, een jong koppel dat past voor een leven als landbouwer. Jan reist naar Amerika om er ingenieur te worden, Marie reist hem later achterna. Maar zal hun liefde de afstand overleven?

‘Het is een verhaal van alle tijden: van dromen en verwachtingen, van ondernemen, slagen en falen, van hoop en verlangen, van zoeken naar een beetje geluk, overkoepeld door de kracht van ware liefde die zich een weg moet banen over de grilligste golven van de Atlantische Oceaan’, schrijft Studio 100 in een persbericht. Jelle Cleymans en Jonas Van Geel kruipen afwisselend in de rol van Jan; Lotte Stevens en Ianthe Tavernier spelen om beurten Marie.

Beleving in 360°

Net als bij de eerdere musicals van Studio 100 moet ook Red Star Line een immersieve beleving worden met acht rijdende tribunes. Die moeten ‘een 360°-beleving’ bieden, waarbij ‘de bezoekers worden meegenomen van Antwerpen tot New York, op het land en op het water’. Aan wal staat niet de eerste de beste stuurman: net als bij 14-18, 40-45 en Daens werd opnieuw regisseur Frank Van Laecke aangetrokken, die veel ervaring heeft met dit soort megaspektakel.

Studio 100 werkt voor de musical samen met het Red Star Line-museum in Antwerpen. Het scenario is immers geïnspireerd op verhalen van de gelijknamige rederij en de passagiers van wie in de authentieke loodsen van het museum het levensverhaal wordt verteld.

De première van Red Star Line is voorzien op 19 maart 2023, waarna ongetwijfeld opnieuw een lange speelreeks volgt.