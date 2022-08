Piloten van Air France geschorst na vechtpartij in cockpit

Twee piloten die het in juni met elkaar aan de stok kregen in een vlucht van Genève naar Parijs, worden door hun luchtvaartmaatschappij Air France geschorst. Het cabinepersoneel moest toen tussenbeide komen.

Hoewel Air France het zelf op een ‘woordenwisseling’ houdt met ‘ongepaste gebaren’, schreef de Zwitserse krant La Tribune over fysieke agressie tussen piloot en copiloot. Na wrevel tijdens het uitvoeren van veiligheidscontroles, kort na het opstijgen, gaf de piloot zijn copiloot een klap. Beide heren grepen elkaar vervolgens bij de kraag. La Tribune baseert zich daarvoor op een intern rapport waarop het de hand kon leggen. Het zou er achter de cockpitdeur zelfs zo luid aan toegegaan hebben, dat cabinepersoneel tussenbeide moest komen.

‘De betrokken piloten zijn momenteel geschorst in afwachting van een beslissing van het management over hoe om te gaan met de gebeurtenissen’, reageert Air France. ‘Het incident was snel voorbij en er was geen invloed op het verloop of de veiligheid van de vlucht, die normaal werd voortgezet.’

Volgens het BEA, de Franse luchtvaartautoriteit, nemen Air France-piloten het niet al te nauw met de veiligheidsregels. Het riep de maatschappij daarom op om ‘respect voor de procedure’ meer centraal te stellen.