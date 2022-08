Het Oekraïense leger valt sinds vannacht Russische frontlijnen aan nabij de stad Cherson. Of het ‘langverwachte tegenoffensief’ is begonnen, is nog onduidelijk. De verwachtingen zijn alvast hooggespannen.

‘Vandaag zijn we offensieve acties begonnen in verschillende richtingen, waaronder in de regio Cherson’, verklaarde Natalia Hoemenjoek, woordvoerster van het zuidelijke Oekraïense leger, rond de middag ...