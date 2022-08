In het Nederlandse attractiepark de Efteling gingen maandag de laatste tastbare herinneringen aan het Spookslot over de toonbank. Dat leidde tot heel wat lange rijen en chaos in het attractiepark.

Eerder dit jaar raakte bekend dat het beroemde Spookslot plaats zal moeten maken voor een hotel en een nieuw themagebied met een overdekte attractie. Om nog een laatste, tastbare herinnering aan de populaire attractie mee te pikken, verzamelden honderden fans van de attractie in de Efteling.

Allemaal hoopten ze om een boek over hun favoriete attractie te bemachtigen en een ‘Spookslotspeldje’. Eerst mochten bezoekers vijf boeken en vijf pins per persoon kopen, maar wegens de enorme belangstelling werd dat aantal al snel teruggeschroefd naar drie.

Bezoekers getuigden over de chaos die heerste voor en in het park. ‘Het was een compleet gekkenhuis’, vertelde een fan aan de Brabantse Omroep. ‘Het was eerst dringen bij de ingang en vervolgens rende iedereen als malloten het park in. Alsof hun leven ervan afhing.’ Volgens een andere bezoeker was er een stormloop aan de gang in het park. ‘Mijn dochtertje en ik stonden zoals de meesten netjes in de rij, te wachten tot wij aan de beurt waren. Maar een aantal jonge gasten die achteraan stonden, meenden meer te zijn dan de rest. Die renden naar voren en renden de kinderen omver.’

Net voor de middag werden aan de mensen in de rij QR-codes uitgedeeld door medewerkers van het pretpark. Dat gebeurde omdat er uiteindelijk niet genoeg boeken en pins waren om alle geïnteresseerden tegemoet te komen. Via de QR-code kunnen de mensen de gadgets nu ook online bestellen.

Volgens de Efteling zijn alle souvenirs uitverkocht. Ze zijn wel nog te bestellen en kunnen in het park later afgehaald worden.