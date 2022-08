Podcast | Kunnen we de strijd tegen drugsmaffia winnen?

Als er al een war on drugs bezig is, dan zijn we die niet aan het winnen. De voorbije weken waren de incidenten in het drugsmilieu in Antwerpen niet bij te houden. De politie is naar eigen zeggen al blij als het allemaal ‘beheersbaar’ blijft.





Hebben we dan echt geen antwoord op het drugsgeweld of moeten we het geweer van schouder veranderen en het gebruik harder aanpakken? Journalisten Heleen Debeuckelaere en Nikolas Vanhecke volgen het dossier en praten ons bij.

