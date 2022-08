Europese Commissie werkt aan noodmechanisme tegen prijsstijgingen

De Europese Commissie werkt aan een noodinterventie om de prijzen voor elektriciteit te verlagen. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt. Het huidige ontwerp van de elektriciteitsmarkt is achterhaald en heeft een structurele hervorming nodig.

‘De omhoogschietende prijzen voor elektriciteit leggen de beperkingen bloot van het ontwerp van onze elektriciteitsmarkt zoals we die kennen en dat in andere omstandigheden ontwikkeld werd’, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een toespraak in Slovenië. Ze kondigde aan dat de Commissie werkt aan een ‘noodinterventie’ om de prijzen voor elektriciteit te verlagen, in afwachting van een meer structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt en de manier waarop de prijs berekend wordt.

Von der Leyen sprak daarover vorige week al met de Belgische premier Alexander De Croo en pleegt verder overleg met andere regeringen.

Een van de pistes waarop de Commissie werkt, is de invoering van een Europees plafond op de groothandelsmarkt voor gas, op basis van onderhandelingen met leveranciers over langdurige contracten. Een tweede optie is dat er een vorm van begrenzing wordt ingevoerd op de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt zelf of een mechanisme dat prijsstijgingen vertraagt.

Er wordt ook gewerkt aan een Europees kader om overwinsten van energiebedrijven te belasten en dat geld te gebruiken om tegemoetkomingen voor burgers en bedrijven te helpen financieren. Het ligt in de bedoeling dat de Commissie de pistes onderbouwt in de aanloop naar de speciale bijeenkomst van de ministers van Energie op 9 september in Brussel, enkele dagen voor Von der Leyen haar toespraak over de stand van de EU houdt op 14 september in Straatsburg.

Na Berlijn, Den Haag

De drie partijen binnen de Duitse regering maakten een opening om tussenbeide te komen in de marktwerking. Dat verklaart wellicht waarom Von der Leyen maandag een noodmechanisme aankondigde. Dinsdag en woensdag steken de Duitse topministers de koppen bijeen om verder te bekijken welke optie hun voorkeur verdient.

Nederland, dat traditioneel blijft zweren bij de vrije markt, kantte zich tot nog toe tegen zowel de invoering van een plafondprijs voor gas als een hervorming van de elektriciteitsmarkt. Maar ook de regering van premier Rutte staat zwaar onder druk van de oppositie om iets te doen tegen het verlies van koopkracht. De verwachting is dat ook Den Haag zal moeten bewegen als Berlijn meegaat in de voorstellen van Von der Leyen.