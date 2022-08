Vis van het jaar is geen vis, maar een garnaal

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) heeft de grijze garnaal verkozen tot ‘Vis van het jaar 2022’. De vis van het jaar, dit jaar dus een schaaldier, is maandag voorgesteld en geproefd in Nieuwpoort.

Elk jaar zet het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) met de verkiezing een vis in de kijker. De pladijs ging al zes keer met de eer lopen en vorig jaar was de rog de Noordzeevis du jour. Dit jaar kondigde Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) in Nieuwpoort aan dat de grijze garnaal de vis van 2022 is. Schaaldieren zijn natuurlijk geen vissen, maar de grijze garnaal is wel een lekkernij uit de Noordzee. ‘Een culinaire topper in onze keuken en in onze horecazaken’, zo zei de minister.

Het leefgebied van de grijze garnaal is verspreid over de oostelijke Atlantische Oceaan. Toch is de garnalenvangst voornamelijk iets voor de kustvisserij. Het grootste deel van de vangst wordt gevist in de kustgebieden van de Noordzee, voor België, Nederland, Duitsland en Denemarken. De grijze garnalen zijn het grootst in de periode tussen augustus en november.

Garnaalschepen onder Belgische vlag vissen jaarlijks tussen de 600 en 1.200 ton grijze garnaal op. De garnalen worden aan boord van het schip onmiddellijk in zeewater gekookt en dan naar de visveiling of verwerkingsbedrijven gebracht. Van de Belgische vloot zijn ongeveer dertig vaartuigen uitgerust om garnalen te vissen. Zij vrezen wel dat onze noorderburen de garnalen van ons bord komen eten. Bijna alle garnaalvissers voor onze kust blijken onder Nederlandse vlag te varen.

In Oostduinkerke wordt jaarlijks het BK garnaalpellen gehouden. Foto: BELGA

Te paard

België heeft een lange traditie in garnaalvissen. In Oostduinkerke vinden jaarlijks de Garnaalfeesten plaats, waar ook een BK garnaal pellen wordt gehouden. De kustplaats houdt doorheen het jaar de traditie van de garnaal-visser-te-paard in ere. Vroeger sleepten vissers, in een herkenbare gele jekker, hun netten te paard over de bodem van de kustlijn om schaaldieren te vangen. De vissers zeven daarna op het strand hun vangst.

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO gaf vooraf een positief advies voor de verkiezing van de grijze garnaal tot Vis van het jaar 2022. De Belgische visserij op grijze garnaal heeft geen negatieve invloed op het bestand van het schaaldier.