Laatste lid van inheemse stam in Braziliaans Amazonewoud is overleden

Het laatst overgebleven lid van een inheemse stam in Brazilië is overleden. De man, wiens naam niet bekend is, leefde de afgelopen 26 jaar in complete isolatie. Hij stond bekend als ‘de man van het gat’, omdat hij diepe, met de hand gegraven kuilen groef.

‘De eenzaamste man ter wereld’, ‘de eenzame overlever’ of ‘de man van het gat’ werd hij vaak in de media of door functionarissen genoemd. Zijn echte naam, welke taal hij sprak of tot welke stam hij behoorde, is nooit bekend geraakt. Vooral die laatste bijnaam bleef plakken, omdat hij tijdens zijn bestaan vaak diepe kuilen in de grond groef waarin hij schuilde.

Hij was de laatste van een inheemse groep waarvan de overige zes leden in 1995 werden vermoord. De meerderheid van zijn stam zou in de jaren 70 vermoord zijn door veeboeren die hun land wilden uitbreiden. De groep leefde in het Tanaru-gebied in de deelstaat Rondônia, die grenst aan Bolivia. Hij verzette zich tegen elke poging vanuit de buitenwereld om met hem in contact te komen. Zo plaatste hij vallen en vuurde hij pijlen af op iedereen die te dichtbij kwam.

De ‘man van het gat’ zou volgens functionarissen ongeveer 60 jaar oud zijn geweest en een natuurlijke dood zijn gestorven. Er waren geen tekenen van inbraken in zijn territorium en niets in zijn hut was vernield. De politie zal nog een onderzoek post mortem uitvoeren.

Mystiek

‘Na gruwelijke moordpartijen en invasies was complete isolatie van de buitenwereld zijn beste kans om te overleven’, zegt Sarah Shenker, een campagnevoerder bij de wereldwijde beweging voor inheemse stammen Survival International, aan de Britse krant The Guardian. ‘Hij was de laatste van zijn stam. Dat is dus weer een stam die uitgestorven is – niet verdwenen, zoals sommige mensen beweren.’

Hoewel er weinig geweten is over de man, creëerde zijn vastberaden onafhankelijkheid een mystiek rond hem die de aandacht trok van activisten en media over de hele wereld. ‘Hij vertrouwde niemand omdat hij veel traumatiserende ervaringen had met niet-inheemse mensen’, zei Marcelo dos Santos, een gepensioneerd ontdekkingsreiziger die zijn welzijn in de gaten hield voor de Nationale Stichting voor de Indianen (Funai).

Zij geloven dat ergens in de jaren 80 illegale veeboeren de stam rattengif hebben gegeven dat iedereen, behalve de ‘man van het gat’, uitmoordde. Die boeren konden eerst het vertrouwen winnen van de stam door ze suiker te schenken. Funai-functionarissen lieten ook regelmatig geschenken achter voor de man in de vorm van gereedschap, zaden en voedsel. Tevergeefs, want de man raakte de spullen geen enkele keer aan.

Inheemse organisaties schatten het aantal overgebleven stammen tussen de 235 en 300. Het exacte aantal blijft moeilijk vast te pinnen omdat sommige stammen zeer weinig contact hebben met de buitenwereld.