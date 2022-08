Turkse popster Gülsen onder huisarrest geplaatst na arrestatie wegens grap over religieuze scholen

Gülsen werd afgelopen donderdag gearresteerd omdat ze tijdens haar optreden een grap maakte over de religieuze scholen waar Erdogan fel in investeert. Haar arrestatie zorgde voor ophef in het land. Maandagmiddag mocht de bekendste popster van het land de vrouwengevangenis verlaten, maar ze wordt verder onder huisarrest geplaatst.

De Turkse zangeres Gülsen Bayraktar (46) werd afgelopen donderdag bij haar thuis opgepakt en meegenomen voor verhoor. Later die dag werd ze formeel gearresteerd en overgebracht naar een gevangenis, in afwachting van haar proces. De aanklacht kwam er nadat Gülsen tijdens een concert in april de spot dreef met Imam Hatip-scholen. Zo weet ze de ‘perverse houding’ van een van haar muzikanten aan zijn opleiding in zo’n school. De kwestie ligt gevoelig, omdat president Recep Tayyip Erdogan bijzonder veel investeerde in dat onderwijstype.

Artiesten en andere critici spreken schande van de arrestatie. Ze zien daarin een teken dat president Erdogan nog harder optreedt tegen meningen die niet op één lijn staan met zijn conservatieve waarden.

De arrestatie van Gülsen, een van Turkije’s bekendste popsterren, maakt veel los in het land. ‘Nog even’, schrijven artiesten op Twitter, waarmee ze vaagjes verwijzen dat het conservatieve Erdogan-tijdperk bijna achter de rug is. Ook Tarkan, gekend van zijn hit Kiss Kiss, reageerde fel. Tarkan postte een reactie op Twitter onder de hashtag #LaatGülsenVrij. ‘Wie kinderen seksueel misbruikt, vrouwen vermoordt of verkracht, wordt vrijgelaten zonder proces’, schrijft hij. ‘Maar als het om Gülsen gaat, kan er wel snel actie ondernomen worden.’ Tarkan kreeg enkele maanden geleden zelf ook kritiek dat zijn nieuw nummer ‘Geççek’ (‘Het zal voorbijgaan’) een belediging was tegenover de regering van Erdogan.

Gülsen staat bekend om haar steun voor de lgbti-gemeenschap. Tijdens haar arrestatie werd ze beschuldigd van ‘aanzetten tot haat’, vanwege de opmerking over religieuze scholen die ze in april maakte. Voor haar arrestatie reageerde ze al op de opmerking: ‘Een grap die ik maakte met collega’s met wie ik al jaren werk, is misbruikt door bepaalde mensen die als doel hebben ons land te polariseren.’

Ook supporters van de voetbalclub Fenerbahçe zongen in het stadion een lied van Gülsen om haar te steunen.